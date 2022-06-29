Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани

Posted 29 июня 2022, 15:12
Published 29 июня 2022, 15:12
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Как выяснилось, задержанный является последователем идей украинского политика Алексея Арестовича. Воодушевленный его речами, он решил во что бы то ни стало стать военнослужащим Украины и воевать за новую родину. Об этом пишет Правда.Ру.
План он стал продумывать уже с конца февраля, когда было объявлено о военной операции на территории Украины. Сначала хотел попасть на территорию Незалежной через Армению и даже отправил в Грузию свой автомобиль, чтобы потом забрать его, приехав с Украины.
Но планы перебежчика рухнули. Слежка за ним велась уже давно, и по прибытии в казанский аэропорт его арестовали сотрудники ФСБ. Россиян стал фигурантов уголовного дела по статье 208 УК РФ «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.