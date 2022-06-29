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Posted 29 июня 2022, 15:12

Published 29 июня 2022, 15:12

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани

Россиянина, присягнувшего на верность Арестовичу, задержали в аэропорту Казани

29 июня 2022, 15:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
28-летний мужчина собирался покинуть Россию, чтобы пополнить ряды украинской армии после получения гражданства Украины.

Как выяснилось, задержанный является последователем идей украинского политика Алексея Арестовича. Воодушевленный его речами, он решил во что бы то ни стало стать военнослужащим Украины и воевать за новую родину. Об этом пишет Правда.Ру.

План он стал продумывать уже с конца февраля, когда было объявлено о военной операции на территории Украины. Сначала хотел попасть на территорию Незалежной через Армению и даже отправил в Грузию свой автомобиль, чтобы потом забрать его, приехав с Украины.

Но планы перебежчика рухнули. Слежка за ним велась уже давно, и по прибытии в казанский аэропорт его арестовали сотрудники ФСБ. Россиян стал фигурантов уголовного дела по статье 208 УК РФ «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#Происшествия
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