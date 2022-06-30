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Posted 30 июня 2022, 07:07

Published 30 июня 2022, 07:07

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

5 вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

5 вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

30 июня 2022, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аграрный университет, университет технологий и дизайна, гидрометеорологический университет, университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича и университет морского и речного флота. Atas.info отобрал вузы Санкт-Петербурга, в которых есть направления с самым низким проходным баллом ЕГЭ на обучение за счет бюджет

В каждом вузе Санкт-Петербурга, в зависимости от специальности, суммарный проходной балл ЕГЭ для обучения на бюджете заметно колеблется. Мы изучили направления подготовки и выбрали пять учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатное обучение с минимальной суммой баллов, полученных в ходе Единого государственного экзамена. Данные приведены за 2021 год, поскольку точный проходной балл в 2022 году станет известен только после окончания текущей приемной кампании.

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Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова

Проще всего поступить на бюджетное обучение в вуз, который готовит моряков и речников. Проходной балл на специальность "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" - 118, на этом направлении предусмотрено 23 бюджетных места. Всего в университете в 2022 году предусмотрено 873 бюджетных места, 717 первокурсников могут обучаться платно.

Пять вузов Новосибирска с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

На втором месте рейтинга аграрный университет. Самая доступная специальность - "Садоводство". На ней предусмотрено 25 бюджетных мест с проходным баллом 119. В целом в вузе соотношение бюджетных и платных мест примерно одинаковое, 531/564 соответственно.

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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

"Автоматизация технологических процессов и производств" – так называется направление, для поступления на которое хватит 142 балла по результатам ЕГЭ, правда бюджетных мест предусмотрено всего 13. В 2022 году вуз набирает много первокурсников, но значительная часть сможет учиться только платно. На 1116 бюджетных мест приходится 5633 мест на платной основе.

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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

В старейшем вузе России, который готовит специалистов в области связи, наиболее доступным направлением является "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи", проходной балл 143, предусмотрено 28 бюджетных мест. В целом в 2022 году вуз планирует 952 первокурсника, которые будут учиться за чет бюджета, еще 944 мест предусмотрено на платной основе.

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Российский государственный гидрометеорологический университет

Региональный учебный центр Всемирной метеорологической организации располагает 50 метами на бюджетной основе по специальности "Прикладная гидрометеорология". Для поступления на это направление достаточно 143 баллов. В 2022 году бюджетных мест в вузе предусмотрено 566, на платной основе наберут 589 первокурсников.

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