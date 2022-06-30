5 вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

В каждом вузе Санкт-Петербурга, в зависимости от специальности, суммарный проходной балл ЕГЭ для обучения на бюджете заметно колеблется. Мы изучили направления подготовки и выбрали пять учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатное обучение с минимальной суммой баллов, полученных в ходе Единого государственного экзамена. Данные приведены за 2021 год, поскольку точный проходной балл в 2022 году станет известен только после окончания текущей приемной кампании.