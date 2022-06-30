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Posted 30 июня 2022, 07:52

Published 30 июня 2022, 07:52

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Директор магазина сотовой связи в Новосибирске осужден по редкой статье

Директор магазина сотовой связи в Новосибирске осужден по редкой статье

30 июня 2022, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский суд Новосибирска осудил директора магазина сотовой связи за махинации – он получил три года условно, сообщается на сайте ведомства.

По данным суда, руководителя магазина одного из операторов сотовой связи обвинили в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации. Еще в 2019 году в магазине озвучили мотивационную оплату – увеличение заработной платы с помощью замены тарифов абонентам на более дорогостоящие.

Кроме того, был установлен план по продаже сим-карт. Тогда директор начал использовать данную возможность и стал оформлять сим-карты на вымышленных людей, используя фальшивые паспортные данные.

Факт загрузки фиктивных дынных вскрылся, и вся автоматизированная система сотового оператора подверглась проверке и оценке защищенности. На этом директор не остановился и нашел новый способ заработка. Используя приобретенные сим-карты, он организовал прием оплачиваемых смс с различных сервисов для регистрации пользователей. Чтобы увеличить поток сообщений, он приобрел спецустройство с 16 портами для сим-карт.

Когда симка исчерпывала лимит регистраций, обвиняемый менял на ней номер, не вынимая из слота. В итоге он осуществил около 60 замен номеров. Тогда махинации раскрылись и на директора завели уголовное дело. Вину он полностью признал. Суд Ленинского района дал обвиняемому 3 года условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#Криминал#Новосибирск#Суд#Магазины
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