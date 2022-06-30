Директор магазина сотовой связи в Новосибирске осужден по редкой статье

Когда симка исчерпывала лимит регистраций, обвиняемый менял на ней номер, не вынимая из слота. В итоге он осуществил около 60 замен номеров. Тогда махинации раскрылись и на директора завели уголовное дело. Вину он полностью признал. Суд Ленинского района дал обвиняемому 3 года условно. Приговор в законную силу еще не вступил.