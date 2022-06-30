График выплат всех детских пособий в июле 2022 года

Posted 30 июня 2022, 07:49
Published 30 июня 2022, 07:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда России поступают детям от 8 до 17 лет. В семейный бюджет поступят пособия уже в первой декаде июля, согласно графику.
Детские выплаты переводят на банковские карты по 3 числам месяца. В 2022 году 3 июля выпадает на воскресенье, поэтому зачисления можно ждать с 1 числа месяца.
Стоит отметить, на почте деньги можно забрать с 5 по 25 число. Прийти можно в почтовое отделение за ними в рабочее время.
Кроме того, от ПФР начнут поступать пособия следующим категориям получателей:
- родителям, ухаживающим за детьми до 1,5 лет;
- ребенку военнослужащего-призывника;
- детям военных и сотрудников полиции, МЧС, ФСБ и т.д.
- детям до 3-х лет из маткапитала до 26 июля.
- данной категории детей пособия начислят с 1 по 25 июля.
- в первые дни месяца деньги могут поступить на банковский счет родителей.
- до конца месяца выплаты будут приходить в почтовое отделение.
В России с начала лета проиндексировали на 10% все социальные выплаты, включая пособия на детей. Размер определен в каждом регионе по-разному.
Напомним, детям категории от 3 до 7 лет, а также от 8 до 16 лет (включительно) начисляют выплату в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума – всё зависит от дохода семьи.
В Москве семьи будут получать 17 791 рубль, если одобрят полное пособие. Самый минимум – это 13 343,25 руб., а середина – 8 895,5 руб. Прожиточный минимум на душу населения составляет 20 582 рубля.
В Новосибирской области схема следующая: 50% - 7281,00 рублей, 75% - 10921,5 рублей, 100% - 14562,00 рублей.
Узнать точную сумму детского пособия можно на сайте ПФР в своем регионе.