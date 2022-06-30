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Posted 30 июня 2022, 07:49

Published 30 июня 2022, 07:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

График выплат всех детских пособий в июле 2022 года

График выплат всех детских пособий в июле 2022 года

30 июня 2022, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Детские пособия начнут поступать семьям в повышенном после индексации размере с 1 июля 2022 года. Предоставляем читателям Atas.info график начисления, а также новый размер выплат.

Когда придут пособия на детей по линии ПФР:

Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда России поступают детям от 8 до 17 лет. В семейный бюджет поступят пособия уже в первой декаде июля, согласно графику.

Детские выплаты переводят на банковские карты по 3 числам месяца. В 2022 году 3 июля выпадает на воскресенье, поэтому зачисления можно ждать с 1 числа месяца.

Стоит отметить, на почте деньги можно забрать с 5 по 25 число. Прийти можно в почтовое отделение за ними в рабочее время.

Кроме того, от ПФР начнут поступать пособия следующим категориям получателей:

- родителям, ухаживающим за детьми до 1,5 лет;

- ребенку военнослужащего-призывника;

- детям военных и сотрудников полиции, МЧС, ФСБ и т.д.

- детям до 3-х лет из маткапитала до 26 июля.

Когда поступят выплаты на детей от 3 до 7 лет:

- данной категории детей пособия начислят с 1 по 25 июля.

- в первые дни месяца деньги могут поступить на банковский счет родителей.

- до конца месяца выплаты будут приходить в почтовое отделение.

Новый размер детских пособий после индексации летом 2022 года:

В России с начала лета проиндексировали на 10% все социальные выплаты, включая пособия на детей. Размер определен в каждом регионе по-разному.

Напомним, детям категории от 3 до 7 лет, а также от 8 до 16 лет (включительно) начисляют выплату в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума – всё зависит от дохода семьи.

В Москве семьи будут получать 17 791 рубль, если одобрят полное пособие. Самый минимум – это 13 343,25 руб., а середина – 8 895,5 руб. Прожиточный минимум на душу населения составляет 20 582 рубля.

В Новосибирской области схема следующая: 50% - 7281,00 рублей, 75% - 10921,5 рублей, 100% - 14562,00 рублей.

Узнать точную сумму детского пособия можно на сайте ПФР в своем регионе.

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