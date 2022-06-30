«Не дождётесь!»: пенсионерка из Новосибирска умерла от укуса клеща на кладбище

Как передает Сиб.фм, последними словами женщины были «Не дождетесь!». Вскоре пациентка скончалась. Укус клеща распознали только в медучреждении. Изначально врачи сказали, что за помощью пациентка поздно обратилась. Медики переливали ей кровь, что помогло выйти ей из комы, но организм не выдержал.