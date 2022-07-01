80% - мертвы: в Новосибирской области начался массовый мор пчёл

Posted 1 июля 2022, 03:20
Published 1 июля 2022, 03:20
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Как рассказал житель села Утянка Сергей Кольченко, с 25 июня в его пчелохозяйстве начался массовый мор пчел. Кроме того, с такой же проблемой столкнулись и других пчеловоды. Во всех хозяйствах большие убытки – мертвы более 80% пчел, передает «Прецедент».
Тогда же пчеловоды собрались и решили выяснить, что стало причиной массовой гибели насекомых. Когда мужчины проехали по местности, поняли, что близлежащее поле обработали веществами – примерно один гектар.
На этом поле давно зацвел горох, значит и пчелы могли там появиться. Отравление понесло большой урон пчелохозяйству. В живых остались лишь 1/5 часть. Теперь сельские пчеловоды намерены определить точную причину гибели их «питомцев» и обратиться в надзорные органы.