80% - мертвы: в Новосибирской области начался массовый мор пчёл

Как рассказал житель села Утянка Сергей Кольченко, с 25 июня в его пчелохозяйстве начался массовый мор пчел. Кроме того, с такой же проблемой столкнулись и других пчеловоды. Во всех хозяйствах большие убытки – мертвы более 80% пчел, передает «Прецедент».