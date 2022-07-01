atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2022, 11:14

Published 1 июля 2022, 11:14

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Почему врачам и учителям повысят зарплату с 1 июля не как простым бюджетникам

Почему врачам и учителям повысят зарплату с 1 июля не как простым бюджетникам

1 июля 2022, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 29 июня объявил о повышении зарплат бюджетников на 10% с 1 июля 2022 года. При этом индексация может рассчитываться по-разному в зависимости от категории работников. Кому и насколько поднимут зарплату, узнал Atas.info.

Глава региона упомянул, что повышение зарплат в первую очередь коснется сотрудников бюджетной сферы, входящих в «майские» указы Президента РФ. Как уточнили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, это - воспитатели, учителя, педагоги, врачи, младший и средний медицинский персона, работники культуры, социальные работники.

Данной категории заработную плату индексируют по другой формуле. А именно за счёт обеспечения, которое установлено указам Владимира Путина.

«Обеспечение размера средней заработной платы в размере 100-200% (в зависимости от категории работников) среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На 2022 год уточненная оценка размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности составляет 44203 рубля, что на 12% превышает фактически сложившуюся его величину в Новосибирской области за 2021 год», - ответили на запрос Atas.info в Минсоцразвития региона.

Неуказанные в майских указах работники получают повышение заработной платы каждый год в соответствие с областным законом о бюджете. В 2020 году индексация составляла 3%, в 2021 году –8,9%.

«С 1 июля 2022 года планируется повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Новосибирской области, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, на 10%», - уточнили в ведомстве.

К данной категории относятся специалисты по кадрам, юристы, бухгалтера, экономисты, программисты, социальные психологи, инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика