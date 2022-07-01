Почему врачам и учителям повысят зарплату с 1 июля не как простым бюджетникам

«Обеспечение размера средней заработной платы в размере 100-200% (в зависимости от категории работников) среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На 2022 год уточненная оценка размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности составляет 44203 рубля, что на 12% превышает фактически сложившуюся его величину в Новосибирской области за 2021 год», - ответили на запрос Atas.info в Минсоцразвития региона.