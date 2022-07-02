Вода в Оби теплее, чем в Новосибирском водохранилище 2 июля –какая температура воды

Posted 2 июля 2022, 03:49
Published 2 июля 2022, 03:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Сейчас Обь прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Это может быть связано с направлением ветра сегодня.
По данным синоптиков, в Новосибирске днем +13 градусов на термометре. При этом в районе моря чуть прохладнее. Специалисты уточняли, что именно от погодных условий зависит температура воды в акваториях региона.
Стоит отметить, уровень воды в Оби достиг на второй день июля 100 см. В среднем глубина на водохранилище – 601 см.