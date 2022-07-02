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Posted 2 июля 2022, 03:49

Published 2 июля 2022, 03:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Вода в Оби теплее, чем в Новосибирском водохранилище 2 июля –какая температура воды

Вода в Оби теплее, чем в Новосибирском водохранилище 2 июля –какая температура воды

2 июля 2022, 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вода в реке Обь оказалась теплее, чем в Новосибирском водохранилище (в народе Обское море) 2 июля. Специалисты сделали замеры температуры воды в водоемах области в 8 утра.

Сейчас Обь прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Это может быть связано с направлением ветра сегодня.

По данным синоптиков, в Новосибирске днем +13 градусов на термометре. При этом в районе моря чуть прохладнее. Специалисты уточняли, что именно от погодных условий зависит температура воды в акваториях региона.

Стоит отметить, уровень воды в Оби достиг на второй день июля 100 см. В среднем глубина на водохранилище – 601 см.

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