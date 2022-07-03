"Это настоящее гетто": жители Хилокского микрорайона просят защиты у Путина

Некогда благополучный район фактически превратился в аул, с горечью говорит Жанна Олейникова: "Хилокский жилмассив, пока еще не официально, но отдан приезжим. И администрации города глубоко безразлично, как выживают на этом массиве русские граждане. Все, что удается добиться от администрации, это многочисленные отписки, с невозможностью нас благоустроить, и показные проверки, когда торговцев предупреждают о визите заранее, и они успевают мало-мальски навести порядок и попрятаться, закрыв все свои ларьки".