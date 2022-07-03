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Posted 3 июля 2022, 04:17

Published 3 июля 2022, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Где собрать чернику в Новосибирской области – список мест летом-2022

Где собрать чернику в Новосибирской области – список мест летом-2022

3 июля 2022, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В июле новосибирцы собирают первую чернику. Где именно растет полезная ягода, - в материале Atas.info.

Урожай ягоды в 2022 году начинается летом, а в начале июля выросла и черника. Целые плантации полезной для зрения ягоды можно найти в Каменке и Кудряшах.

Ягода растет не только в простых, но и хвойных лесах области, рассказывает Сиб.фм. Лучше всего искать чернику в темных участках в соснах и елей.

Не менее богатое место на чернику – Северный объезд. А в местах рядом с Новосибирском можно поискать ягоду в Первомайском районе города, а именно в лесу Вересаева.

Как рассказали читатели Atas.info, на прилавках в продуктовых магазинах черника появилась в начале июня. Стоит она в пределах 200 рублей за 150 грамм.

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#Экология
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