Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска

На днях СМИ взбудоражила новость с возмущениями одной из россиянок. По ее словам, она пришла в магазин купить книгу и ужаснулась от количества ассортимента литературы об отношениях гомосексуалистах. На этом она не остановилась и даже купила одну из книг, чтобы доказать всем свою правоту. По словам россиянки, она схватила книгу про ЛГБТ-пару, которая воспитывает ребенка и якобы такая форма семьи преподается как норма.