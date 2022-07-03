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Posted 3 июля 2022, 04:49

Published 3 июля 2022, 04:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска

Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска

3 июля 2022, 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска могут пробрести в книжном магазине литературу разных жанров. Однако современные молодежные произведения не дают покоя взрослому поколению – они везде видят ЛГБТ-пропаганду.

На днях СМИ взбудоражила новость с возмущениями одной из россиянок. По ее словам, она пришла в магазин купить книгу и ужаснулась от количества ассортимента литературы об отношениях гомосексуалистах. На этом она не остановилась и даже купила одну из книг, чтобы доказать всем свою правоту. По словам россиянки, она схватила книгу про ЛГБТ-пару, которая воспитывает ребенка и якобы такая форма семьи преподается как норма.

Однако история выглядит как хайп на самую многоспорную тему. Покупательница могла пройти мимо этого отдела с возрастным ограничением 18+, но почему-то решила дать этой истории огласку. К тому же, книги были запечатаны и узнать сюжет можно лишь через Интернет (или догадаться по обложке).

Достаточно популярные и современны книги с нестандартными взглядами, продаются и в новосибирских магазинах. На полках можно встретить «Лето в пионерском галстуке» (книга стала популярной даже в Тик-токе»), «Сила нашего притяжения», «Назови меня своим именем» (не менее популярен и фильм с участием актера Тимоти Шаламе), а также «Река моих сожалений». Молодежь с большим желанием приобретает новые издания, а также с нетерпением ждет фильмов по этим книгам.

"Мне 18. Я не вижу ничего прискорбного в том, что современное общество читает ЛГБТ-литературу. До 17 лет я читала онлайн-книги про геев и лесбиянок. Я смотрела десятки сериалов и фильмов с такой-же темой. Поэтому мне кажется, что люди просто хайпятся на таких темах", - рассказала в беседе с Atas.info студентка Анастасия.

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#Культура#Общество#Эксклюзив#Новосибирск
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