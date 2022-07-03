Прямой авиарейс свяжет Новосибирск и Мурманск

Posted 3 июля 2022, 08:54
Published 3 июля 2022, 08:54
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Авиакомпания S7 объявила об открытии прямого сообщения между Новосибирском и Мурманском. Планируется, что полеты начнутся с 18 сентября два раза в неделю. По воскресеньям и вторникам лайнеры Airbus A320 будут летать из столицы Сибири в столицу Заполярья и обратно. В воздухе пассажиры проведут 4 часа 35 минут.
Ранее мы рассказывали о том, что с 23 июля начинается выполнение ежедневных рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском.