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Posted 3 июля 2022, 08:54

Published 3 июля 2022, 08:54

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Прямой авиарейс свяжет Новосибирск и Мурманск

Прямой авиарейс свяжет Новосибирск и Мурманск

3 июля 2022, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Авиакомпания S7 анонсировала запуск нового рейса, который свяжет беспосадочным перелетом Новосибирск и Мурманск. Сообщение начнется осенью 2022 года

Авиакомпания S7 объявила об открытии прямого сообщения между Новосибирском и Мурманском. Планируется, что полеты начнутся с 18 сентября два раза в неделю. По воскресеньям и вторникам лайнеры Airbus A320 будут летать из столицы Сибири в столицу Заполярья и обратно. В воздухе пассажиры проведут 4 часа 35 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что с 23 июля начинается выполнение ежедневных рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском.

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#Транспорт
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