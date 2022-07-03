Прямой авиарейс свяжет Новосибирск и Мурманск

Авиакомпания S7 объявила об открытии прямого сообщения между Новосибирском и Мурманском. Планируется, что полеты начнутся с 18 сентября два раза в неделю. По воскресеньям и вторникам лайнеры Airbus A320 будут летать из столицы Сибири в столицу Заполярья и обратно. В воздухе пассажиры проведут 4 часа 35 минут.