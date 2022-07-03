Распродажа ИКЕА 5 июля 2022: каталог оставшихся товаров для Новосибирска

IKEA в Новосибирске распродает свои товары, чтобы освободить свои склады. Самая первая распродажа была закрытой – для сотрудников магазинов. С 5 июля товары могут купить и обычные покупатели. Большинство вещей продадут по сниженной цене, но в основном цены останутся на прежнем уровне.