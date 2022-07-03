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Posted 3 июля 2022, 05:37

Published 3 июля 2022, 05:37

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В новосибирской больнице уголовник увел у женщины в очереди телефон за 65 тысяч

В новосибирской больнице уголовник увел у женщины в очереди телефон за 65 тысяч

3 июля 2022, 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ограбление – женщина стояла в больничной очереди и из ее рук украли телефон, передают в ГУ МВД.

Инцидент случился 28 июня. Пострадавшая рассказала, что к ней подошел незнакомец и забрал ее телефон. По данным ведомства, стоимость телефона составила 65 000 рублей.

Воришку поймали спустя время. Оказалось, что 38-летний подозреваемый уже был привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление. Украденный телефон он продал и потратил деньги. Теперь возбуждено дело о грабеже.

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#Криминал#Новосибирск
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