В новосибирской больнице уголовник увел у женщины в очереди телефон за 65 тысяч

Posted 3 июля 2022, 05:37
Published 3 июля 2022, 05:37
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Инцидент случился 28 июня. Пострадавшая рассказала, что к ней подошел незнакомец и забрал ее телефон. По данным ведомства, стоимость телефона составила 65 000 рублей.
Воришку поймали спустя время. Оказалось, что 38-летний подозреваемый уже был привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление. Украденный телефон он продал и потратил деньги. Теперь возбуждено дело о грабеже.