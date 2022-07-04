Бред: в Новосибирском районе прокомментировали пост об изъятых медалях

Posted 4 июля 2022, 11:34
Published 4 июля 2022, 11:34
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«Медали у выпускников никто не забирал. Это бред. Торжественно вручать им будут денежные премии в размере 5 000 рублей в добавок к медалям. Эта инициатива нашего района, больше подобных поощрений нигде не будет», - прокомментировали в администрации Новосибирского района.
При этом представители районного муниципалитета отметили, что по личной инициативе руководители местных школ могли забрать медали у выпускников. Однако глава района точно таких распоряжений не давал.