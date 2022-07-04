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Posted 4 июля 2022, 11:34

Published 4 июля 2022, 11:34

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Бред: в Новосибирском районе прокомментировали пост об изъятых медалях

Бред: в Новосибирском районе прокомментировали пост об изъятых медалях

4 июля 2022, 11:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общественник Владимир Кириллов на своей странице во «ВКонтакте» обвинил властей Новосибирского района в пиаре на детях. С его слов, у отличившихся выпускников школ забрали медали, чтобы вручить на торжественной церемонии под прицелом камер. В ситуации разбирался Atas.info.

«Медали у выпускников никто не забирал. Это бред. Торжественно вручать им будут денежные премии в размере 5 000 рублей в добавок к медалям. Эта инициатива нашего района, больше подобных поощрений нигде не будет», - прокомментировали в администрации Новосибирского района.

При этом представители районного муниципалитета отметили, что по личной инициативе руководители местных школ могли забрать медали у выпускников. Однако глава района точно таких распоряжений не давал.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники
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