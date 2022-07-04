Бред: в Новосибирском районе прокомментировали пост об изъятых медалях

Общественник Владимир Кириллов на своей странице во «ВКонтакте» обвинил властей Новосибирского района в пиаре на детях. С его слов, у отличившихся выпускников школ забрали медали, чтобы вручить на торжественной церемонии под прицелом камер. В ситуации разбирался Atas.info.

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