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Posted 4 июля 2022, 21:01

Published 4 июля 2022, 21:01

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Началась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге

Началась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге

4 июля 2022, 21:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 00:00 по МСК по всей России началась масштабная онлайн-распродажа товаров из магазина ИКЕА. Скупают все: мебель, текстиль, посуду, детские принадлежности, декор и многое другое. Все это можно купить на официальном сайте.

При этом на сайте ИКЕА указано, что о наличии товара можно узнать лишь на этапе покупки в корзине. При просмотре товара справа есть функция «Проверить наличие». Далее необходимо ввести город. Например, ковер СТОКГОЛЬМ 2017 ручной работы есть в наличии в ИКЕА Новосибирск.

Мягкие игрушки также есть в наличии, в том числе и Акула БЛОХЭЙ, которая стала самой популярной за несколько лет. Акулу до сих пор продают на бесплатных сайтах по заоблачной цене, но в онлайн-магазине ИКЕА она стоит более 1 000 рублей.

Не менее часто покупаемым товаром стали стулья. Есть как дешевые варианты, так и покачественней. Можно прикупить барные стулья, или любые под цвет вашей кухни.

Также новосибирцы раскупают посуду. В число самых распродаваемых входят бюджетные варианты от 50 рублей. Например, можно найти стаканы разных цветов, тарелки, баночки для хранения специй и круп. Цены приемлемые.

Серьезная мебель тоже пользуется популярностью. На сайте выставлены диваны, шкафы, комоды, кровати, тумбочки, столы, стеллажи, кресла и многое другое.

Также спрос есть и на декор – например, ковры, освещение, канцелярские принадлежности, наклейки, органайзеры. Все товары можно найти как по сниженной цене, так и привычной. Хоть сегодня и началась распродажа, ценники особо снижать не стали.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа
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