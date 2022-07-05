Началась последняя онлайн-распродажа ИКЕА для всех: смотрим, что осталось в каталоге

Мягкие игрушки также есть в наличии, в том числе и Акула БЛОХЭЙ, которая стала самой популярной за несколько лет. Акулу до сих пор продают на бесплатных сайтах по заоблачной цене, но в онлайн-магазине ИКЕА она стоит более 1 000 рублей.