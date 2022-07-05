Онанист-эксгибиционист пугает жителей Новосибирска – он сидит в овраге

«Там рядом овраг и кусты. Тропинка ведёт от калитки в магазин «Пятёрочка», там часто ходят дети. Он увидел женщину с детьми. Она начала уводить детей, и он сбежал. Мальчики успели увидеть его действия», – рассказали новосибирцы.