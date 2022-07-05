Онанист-эксгибиционист пугает жителей Новосибирска – он сидит в овраге

Posted 5 июля 2022, 09:24
Published 5 июля 2022, 09:24
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По сообщению свидетелей, инцидент произошел в ЖК «Стрижи» на улице Кубовая. Мужчина сидел на тропинке у оврага рядом с продуктовым магазином, совершая развратные действия. В один момент его спугнула женщина с детьми.
«Там рядом овраг и кусты. Тропинка ведёт от калитки в магазин «Пятёрочка», там часто ходят дети. Он увидел женщину с детьми. Она начала уводить детей, и он сбежал. Мальчики успели увидеть его действия», – рассказали новосибирцы.