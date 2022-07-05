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Posted 5 июля 2022, 09:24

Published 5 июля 2022, 09:24

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Онанист-эксгибиционист пугает жителей Новосибирска – он сидит в овраге

Онанист-эксгибиционист пугает жителей Новосибирска – он сидит в овраге

5 июля 2022, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Заельцовском районе Новосибирска местные жители заметили онаниста-эксгибициониста, о чем рассказали в группе ВК «Сводка по району. Заельцовка».

По сообщению свидетелей, инцидент произошел в ЖК «Стрижи» на улице Кубовая. Мужчина сидел на тропинке у оврага рядом с продуктовым магазином, совершая развратные действия. В один момент его спугнула женщина с детьми.

«Там рядом овраг и кусты. Тропинка ведёт от калитки в магазин «Пятёрочка», там часто ходят дети. Он увидел женщину с детьми. Она начала уводить детей, и он сбежал. Мальчики успели увидеть его действия», – рассказали новосибирцы.

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#Общество#Новосибирск
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