«Это чисто коммерческий заказ»: замдиректора ТЦ «Хилокский» о ситуации вокруг рынка

Posted 6 июля 2022, 07:16
Published 6 июля 2022, 07:16
Modified 14 апреля, 05:47
Updated 14 апреля, 05:47
Заместитель директора ТЦ «Хилокский» Алексей Александров заявил, что попытки переложить на оптовый рынок вину за грязь и хаотичную торговлю — происки конкурентов, а для того, чтобы ликвидировать проблемы, на которые жалуются люди, необходима «политическая воля» муниципалитета.
До 2017 года я не слышал жалоб от жителей Хилокского (жилмассива, прим. ред.) Я с ними имею контакт, с многими старшими домов. Есть конечно люди всякие, но в основном к торговому центру «Хилокский» я не слышал, чтобы были какие-то серьезные замечания. Говорят только про близлежащие ярмарки и тот беспорядок, который творится на жилмассиве.
Но люди связывают этот беспорядок именно с появлением торгового центра «Хилокский»
Нет. Торговый центр «Хилокский» существует 30 лет, а возмущение, я имею в виду публикации в прессе, появилось в последние три года. Это связано с политикой, это связано с кризисом, это связано с недобросовестной конкуренцией. И это не жители, это, например, Михаил Михайлов, который возглавляет общественную группу «Центр правовых инициатив потребителей». Поэтому это чисто коммерческий заказ. Сначала «назначенным» общественником от «Мандарина» был юрист Евгений Митрофанов, но он проиграл все суды и заплатил нам за нанесенный ущерб. Потом подключился Михайлов, и мы расцениваем это, как вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия. Но все решения судов уже вступили в законную силу и там будет очень большая неустойка, даже не один миллион.
То есть, вы полагаете, что суд обяжет его заплатить компенсацию торговому центру?
Он вмешивается в нашу работу, мешает работать. И это называется информационный терроризм, распространение недостоверных сведений и прочее.
Вы в эти миллионы оцениваете ущерб, нанесенный бизнес-репутации?
Конечно. Все эти публикации влияют на финансовые потоки, торговые. Люди благодаря распространению неверной информации про ту же санитарную зону вокруг Клещихинского кладбища, делают неправильные выводы. А все эти СанПИНы, на которые ссылаются, давно отменили. Кладбище давно не работает и санитарная зона там установлена. Тем более, что есть постановление Мишустина остановить все споры по таким делам до 2025 года. А в итоге вся вот такая информация влияет на экономическое состояние не только нашего предприятия, но и всей области.
Давайте вернемся к хаотичной торговле, которая заполонила все тротуары вокруг
У нас документы все есть, схема такая — территория сдается под ярмарку, на ней наводится бардак, приезжают журналисты, снимают все это и говорят — это Хилокский рынок. А мы к этому отношения не имеем. Вот сейчас ярмарка работает через дорогу, рядом со школой. Раньше там была аллея, которую мы посадили. Но землю продали и теперь делают там все, что хотят, невзирая на официальное предназначение участка и наличие рядом образовательного учреждения. Я знаю, кто к этому причастен, но сейчас озвучивать считаю некорректным.
На ваш взгляд, можно ли убрать всю эту торговлю вдоль дорог?
Для этого нужна политическая воля. Вот смотрите, через забор от школы есть некое предприятие, которым недовольны все окружающие. И в том числе мы, потому что это бардак, который нам совершенно не нужен. Но в период пандемии нас проверяют, а их нет. И директор школы молчит, хотя, наверное, первый должен поднять вопрос. Мы добились в суде закрытия этого предприятия, а они взяли и сменили юридическое лицо. И продолжают работать. И тот же Витухин (Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, прим. ред.), тот же Жигульский (Георгий Жигульский, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, прим. ред.), говорят — а это уже другое предприятие. И не замечают фактов недобросовестного предпринимательства.
Иными словами, вы считаете, что проблемы в микрорайоне возникают не от соседства с вашей торговой площадкой, а из-за бездействия мэрии?
Проблемы нужно решать сообща, и мы только «за». Надо собрать администрацию, жителей, депутатов, нас, как «неудобных» соседей, и пообщаться. Тогда и диалог получится. А нас специально не приглашают, делая из нас обвиняемых. Хотя у нас есть все документы, есть решения судов — по санитарной зоне, по работе нашей, по каждой жалобе, что на нас пишут. Поэтому говорить о том, как навести порядок без нас, или, по крайней мере, без наших предложений, непродуктивно. Понимаете, возле банка никто киоски по продаже долларов не ставит. А за последние три-четыре года вокруг торгового центра «Хилокский» семь ярмарок образовалось. Кому они нужны? Нам точно не надо этих ярмарок, у нас оптовая торговля.
Поэтому только так — глава администрации создает рабочую группу, в которую входят все заинтересованные лица, включая торговый центр «Хилокский». И в первую очередь вынести мораторий на выдачу разрешений на ярмарки, убираем все безобразия, которое есть. И все, люди вздохнут. А мы обязуемся посадить парк, как это было раньше. Мы понимаем, что город хочет заработать, но сейчас все беды, которые существуют в микрорайоне, падают на нас, а этим пользуются конкуренты.