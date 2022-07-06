«Это чисто коммерческий заказ»: замдиректора ТЦ «Хилокский» о ситуации вокруг рынка

Проблемы нужно решать сообща, и мы только «за». Надо собрать администрацию, жителей, депутатов, нас, как «неудобных» соседей, и пообщаться. Тогда и диалог получится. А нас специально не приглашают, делая из нас обвиняемых. Хотя у нас есть все документы, есть решения судов — по санитарной зоне, по работе нашей, по каждой жалобе, что на нас пишут. Поэтому говорить о том, как навести порядок без нас, или, по крайней мере, без наших предложений, непродуктивно. Понимаете, возле банка никто киоски по продаже долларов не ставит. А за последние три-четыре года вокруг торгового центра «Хилокский» семь ярмарок образовалось. Кому они нужны? Нам точно не надо этих ярмарок, у нас оптовая торговля.