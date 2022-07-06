Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске

Пожалуй, одним из самых известных путешественников является Александр Пластков из Санкт-Петербурга. Молодой человек курсирует по России с тяжелым рюкзаком наперевес и лыжными палками то пешком, то автостопом. Во время остановок в городах, он ищет ночлег, а иногда и пропитание. Как оказалось, не многие местные жители готовы помочь незнакомцу в этом деле. Сам мужчина не раз признавался журналистам, что часто слышит от людей обидные фразы: он вор либо тунеядец. Последний раз он делал привал в Новосибирске в 2019 году, когда держал путь до Владивостока.