atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2022, 06:02

Published 6 июля 2022, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске

Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске

6 июля 2022, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ежегодно с приходом теплой погоды в России активизируются тревел-блогеры, а их истории о путешествиях периодически попадают в новостные сводки. Одни довольствуются походом по нашей стране, другие берут выше - планируют кругосветку. Редакция Atas.info расскажет, кого замечали в Новосибирске, и что о них думают местные.

Пожалуй, одним из самых известных путешественников является Александр Пластков из Санкт-Петербурга. Молодой человек курсирует по России с тяжелым рюкзаком наперевес и лыжными палками то пешком, то автостопом. Во время остановок в городах, он ищет ночлег, а иногда и пропитание. Как оказалось, не многие местные жители готовы помочь незнакомцу в этом деле. Сам мужчина не раз признавался журналистам, что часто слышит от людей обидные фразы: он вор либо тунеядец. Последний раз он делал привал в Новосибирске в 2019 году, когда держал путь до Владивостока.

Несколько лет назад новосибирцы познакомились с 53-летним путешественником из Тюмени Андреем Шарашкиным. Бывший учитель истории решил на старости лет размяться, устроив прогулку по России. Свой путь он начал из Москвы в 2018 году, а летом следующего уже был в столице Сибири.

Подобно предыдущему герою Шарашкин создал блог во «ВКонтакте», в котором делился с подписчиками историями и маршрутами. Там же просил принять его на ночлег – кто-то даже соглашался. Блогера также некоторые сибиряки критиковали и советовали найти работу.

Недавно до Новосибирска добрался Руслан Шакин, который нацелился на кругосветное путешествие и уже преодолел 33 000 км по миру. Он пробегает путь с детской коляской, делает остановки и знакомится с людьми. В июле до нашего региона доедет на самокате экстремал Денис Бритвин. Он держит маршрут по городам России и сейчас находится вблизи Омска.

Материалы по теме
Путешественник составил ТОП-5 пляжей НовосибирскаМарафонец с детской коляской по пути в Японию добежал до НовосибирскаКругосветный ультрамарафонец Руслан Шакин добежал до Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика