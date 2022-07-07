85-летний пенсионер сядет на 8 лет за убийство зятя в Новосибирской области

Эта история произошла ещё 27 октября 2021 года в Новосибирской области. Следователи выяснили что пожилой мужчина в этот день выпивал со своим 69-летним зятем в доме. Они поругались, родственник схватился за нож. Получив первый удар, зять пытался убежать, но его догнали и ударили ещё 26 раз.