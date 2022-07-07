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Posted 7 июля 2022, 09:28

Published 7 июля 2022, 09:28

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

85-летний пенсионер сядет на 8 лет за убийство зятя в Новосибирской области

85-летний пенсионер сядет на 8 лет за убийство зятя в Новосибирской области

7 июля 2022, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский суд вынес приговор 85-летнему пенсионеру, который зарезал своего зятя во время застолья в селе Сарыбалык. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Эта история произошла ещё 27 октября 2021 года в Новосибирской области. Следователи выяснили что пожилой мужчина в этот день выпивал со своим 69-летним зятем в доме. Они поругались, родственник схватился за нож. Получив первый удар, зять пытался убежать, но его догнали и ударили ещё 26 раз.

Пенсионер придумал скрыть следы преступления, бросив нож в печь. После он спокойно пошел спать, а утром во всём признался соседям.

Здвинский районный суд Новосибирской области приговорил 85- летнего мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

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