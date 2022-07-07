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Posted 7 июля 2022, 11:37

Published 7 июля 2022, 11:37

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Четыре женщины родили тройняшек в Новосибирской области

Четыре женщины родили тройняшек в Новосибирской области

7 июля 2022, 11:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На свет в Новосибирской области в 2021 году появились 28,3 тыс. новорожденных. Среди них есть двойняшки и тройняшки, сообщает Новосибирскстат.

В прошлом году родилось больше мальчиков, чем девочек. В цифрах - 14,7 тысяч против 13,6 тысяч. Ещё 318 женщин стали мамами двойняшек, а 4 родили тройню.

Всего в регионе фиксируют 78% детей, рожденных в браке. От общей доли новорожденных первенцами в семьях стали 10,2 тыс. детей (36%), столько же малышей появились у родителей вторыми.

Многодетными стали семьи, которые произвели на свет третьего ребенка. В структуре очередности таких было 28% родителей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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