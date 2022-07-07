Четыре женщины родили тройняшек в Новосибирской области

Posted 7 июля 2022, 11:37
Published 7 июля 2022, 11:37
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В прошлом году родилось больше мальчиков, чем девочек. В цифрах - 14,7 тысяч против 13,6 тысяч. Ещё 318 женщин стали мамами двойняшек, а 4 родили тройню.
Всего в регионе фиксируют 78% детей, рожденных в браке. От общей доли новорожденных первенцами в семьях стали 10,2 тыс. детей (36%), столько же малышей появились у родителей вторыми.
Многодетными стали семьи, которые произвели на свет третьего ребенка. В структуре очередности таких было 28% родителей.