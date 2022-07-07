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Posted 7 июля 2022, 08:21

Published 7 июля 2022, 08:21

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Первый вытрезвитель откроют в Новосибирске в декабре 2022 года

Первый вытрезвитель откроют в Новосибирске в декабре 2022 года

7 июля 2022, 08:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вытрезвитель может появиться на левом берегу Новосибирска к концу 2022 года. Этот вопрос рассмотрели депутаты на сессии Заксобрания региона 7 июля.

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что вытрезвители необходимы для защиты нетрезвых горожан. Обсуждался вопрос открытия учреждения на 20 коек в левобережье города.

Также спикер отметила, что помощь подобным пациентам будут оказывать бесплатно. При этом на создание первого вытрезвителя планируют выделить 10 млн рублей – он может появиться уже в декабре этого года, пишут «ведомостинсо.рф».

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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