Первый вытрезвитель откроют в Новосибирске в декабре 2022 года

Posted 7 июля 2022, 08:21
Published 7 июля 2022, 08:21
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что вытрезвители необходимы для защиты нетрезвых горожан. Обсуждался вопрос открытия учреждения на 20 коек в левобережье города.
Также спикер отметила, что помощь подобным пациентам будут оказывать бесплатно. При этом на создание первого вытрезвителя планируют выделить 10 млн рублей – он может появиться уже в декабре этого года, пишут «ведомостинсо.рф».