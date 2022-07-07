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Posted 7 июля 2022, 08:58

Published 7 июля 2022, 08:58

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Пластический хирург Юлия Махновец умерла в Новосибирске

Пластический хирург Юлия Махновец умерла в Новосибирске

7 июля 2022, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
5 июля ушла из жизни знаменитый пластический хирург Юлия Махновец – она работала в клинике «Золотое сечение».

Врач скончалась после непродолжительной болезни, ее похоронили 7 июля. Пациентка пластического хирурга поделилась с «АиФ-Новосибирск», что делала у Юлии блефаропластику. Женщина характеризует медика как очень внимательную, добропорядочную, и трудолюбивую.

Известно, что Юлия Махновец трудилась в медицине более 20 лет. Она специализировалась по подтяжке век, лица, маммопластике, пластики живота, интимных мест как у женщин, так и у мужчин.

Пациентки хирурга могли только похвастаться своими преображениями. После многочисленных операций женщины стали выглядеть на 20 лет моложе.

#Общество
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