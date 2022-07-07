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Posted 7 июля 2022, 03:57

Published 7 июля 2022, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске затопило пентхаусы элитной новостройки на берегу Оби

В Новосибирске затопило пентхаусы элитной новостройки на берегу Оби

7 июля 2022, 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жильцы элитной новостройки на берегу Оби в Новосибирске пожаловались на затопленные квартиры и парковку. Ситуация ухудшилась весной этого года, когда с крыш начал таять снег - застройщик бездействует.

Новосибирцы рассказали в соцсетях, что заехали в новое дорогое жилье зимой 2021 года. А весной квартиры начало подтапливать талыми водами. На стенах образовались подтеки, а на парковке огромные лужи.

«Снег начал таять в марте и нас топило. Вода стекала со стен в квартире, а ещё она уходила дальше к соседям ниже. Мы уже обращались к застройщику с просьбой решить проблему, но это всё затянулось. Сейчас очень дождливо и каждый раз нас снова затапливает», - поделились в сообществе ЖК во "ВКонтакте" местные жители.

Жильцы беспокоятся о том, как придется им жить зимой в сырых квартирах. У застройщика осталось не так много времени на устранение проблем.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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