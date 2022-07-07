В Новосибирске затопило пентхаусы элитной новостройки на берегу Оби

«Снег начал таять в марте и нас топило. Вода стекала со стен в квартире, а ещё она уходила дальше к соседям ниже. Мы уже обращались к застройщику с просьбой решить проблему, но это всё затянулось. Сейчас очень дождливо и каждый раз нас снова затапливает», - поделились в сообществе ЖК во "ВКонтакте" местные жители.