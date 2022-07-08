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Posted 8 июля 2022, 01:59

Published 8 июля 2022, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему

Изменение маршрута троллейбусов № 7 и 4 в Новосибирске – смотрим схему

8 июля 2022, 01:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске в июле изменят маршрут двух троллейбусов №7 и 4, о чем передают в мэрии города.

По данным муниципалитета, новый маршрут организуют из-за предстоящего ремонта железнодорожного переезда. Его делают на улице Станционная №52.

Новая схема движения начнет работать с 9, 16 и 23 июля. Кроме того, 7-ой троллейбус будет работать лишь до 23 часов вечера (в дни ремонта).

«Маршрут троллейбуса № 4 с 22 часов до окончания движения будет организован по следующей схеме: улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Покрышкина, улица Титова, улица Станиславского, площадь Труда (в прямом и обратном направлениях)»,

сообщают в мэрии.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт
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