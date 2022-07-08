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Posted 8 июля 2022, 07:49

Published 8 июля 2022, 07:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

«Смотрящий за Новосибирском» криминальный авторитет Бай сел в колонию на 8 лет

«Смотрящий за Новосибирском» криминальный авторитет Бай сел в колонию на 8 лет

8 июля 2022, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Суд Новосибирска не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката криминального авторитета Бай-Али Солтаханова – его приговорили к 8,5 годам колонии особого режима.

Приговор вынесли еще в апреле этого года. Бай обвинялся в том, что занимал высшее положение в криминальной иерархии города Новосибирска.

Он отвечал за пополнение «общака» и контролировал обстановку в колониях. Кроме этого, Бай решал споры между группировками, распространяя уголовные традиции.

Изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии. Но Солтаханову дали 8 лет – защита была намерена обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.

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#Криминал
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