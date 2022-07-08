«Смотрящий за Новосибирском» криминальный авторитет Бай сел в колонию на 8 лет

Posted 8 июля 2022, 07:49
Published 8 июля 2022, 07:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Приговор вынесли еще в апреле этого года. Бай обвинялся в том, что занимал высшее положение в криминальной иерархии города Новосибирска.
Он отвечал за пополнение «общака» и контролировал обстановку в колониях. Кроме этого, Бай решал споры между группировками, распространяя уголовные традиции.
Изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии. Но Солтаханову дали 8 лет – защита была намерена обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.