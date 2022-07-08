Затащил в машину и увёз в Новосибирск: 22-летний парень выбивал долг у товарища

По данным следствия, все произошло вечером 3 июля 2022 года в селе Владимировское. Молодой человек с водителем приехал на машине к своему знакомому, чтобы выбить долг. Сообщается, что 21-летнего должника подозреваемый ударил и затащил в машину, а далее отвез в свою квартиру в Новосибирске.