Затащил в машину и увёз в Новосибирск: 22-летний парень выбивал долг у товарища

Posted 8 июля 2022, 04:11
Published 8 июля 2022, 04:11
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
По данным следствия, все произошло вечером 3 июля 2022 года в селе Владимировское. Молодой человек с водителем приехал на машине к своему знакомому, чтобы выбить долг. Сообщается, что 21-летнего должника подозреваемый ударил и затащил в машину, а далее отвез в свою квартиру в Новосибирске.
Освободить заложника удалось полиции. Теперь молодого человека обвиняют в похищении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Продолжается дальнейшее расследование.