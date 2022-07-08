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Posted 8 июля 2022, 04:11

Published 8 июля 2022, 04:11

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Затащил в машину и увёз в Новосибирск: 22-летний парень выбивал долг у товарища

Затащил в машину и увёз в Новосибирск: 22-летний парень выбивал долг у товарища

8 июля 2022, 04:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Убинском районе Новосибирской области 22-летний парень похитил своего товарища из-за долга и держал в квартире, о чем информируют в СУ СК РФ по НСО.

По данным следствия, все произошло вечером 3 июля 2022 года в селе Владимировское. Молодой человек с водителем приехал на машине к своему знакомому, чтобы выбить долг. Сообщается, что 21-летнего должника подозреваемый ударил и затащил в машину, а далее отвез в свою квартиру в Новосибирске.

Освободить заложника удалось полиции. Теперь молодого человека обвиняют в похищении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Продолжается дальнейшее расследование.

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