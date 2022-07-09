atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2022, 05:57

Published 9 июля 2022, 05:57

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

10 млн рублей за смерть 10-летнего сына от тока в Новосибирске требует отец погибшего

10 млн рублей за смерть 10-летнего сына от тока в Новосибирске требует отец погибшего

9 июля 2022, 05:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пятницу, 8 июля в Кировском суде Новосибирска прошло слушание дела по факту гибели десятилетнего мальчика от тока.

Трагедия произошла 17 июля 2019 года – мальчик гулял после школы. Он залез на насыпь и затронул высоковольтный провод, вследствие чего и получил удар тока. Школьник погиб от разряда.

Следствие обвинило начальника отдела районной административно-технической инспекции Кировского района. Подозреваемому предъявили халатность, повлекшей смерть мальчика.

В суде выступил отец погибшего ребенка. Мужчина рассказал, что потерял смысл жизни после потери сына. Теперь он хочет добиться 10 млн рублей за смерть школьника. Однако сам обвиняемый свою вину не признает.

Материалы по теме
С ожогами в больнице: 12-летнего новосибирца ударило током в трансформаторной будкеПрокуратура начала проверку по факту удара ребенка током в НовосибирскеШкольника из Новосибирска ударило током в трансформаторной будке – возбуждено дело
#Общество#Новосибирск#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика