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Posted 9 июля 2022, 05:09

Published 9 июля 2022, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

25-летняя пьяная девушка вонзила нож в живот возлюбленного в Новосибирске

25-летняя пьяная девушка вонзила нож в живот возлюбленного в Новосибирске

9 июля 2022, 05:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пятницу, 8 июля в Новосибирске произошла кровавая потасовка между молодой девушкой и ее взрослого сожителя – тот в больнице, передают в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 25-летняя девушка вместе со своим 42-летним сожителям пили алкоголь. В один момент между возлюбленными произошла ссора, и сибирячка схватилась за нож – она пырнула мужчину прямо в живот.

Пострадавший попал в больницу, а девушка на допрос. В итоге на подозреваемую завели уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде. Правоохранители разбираются в произошедшем.

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#Общество#Криминал#Новосибирск
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