25-летняя пьяная девушка вонзила нож в живот возлюбленного в Новосибирске

Posted 9 июля 2022, 05:09
Published 9 июля 2022, 05:09
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным ведомства, 25-летняя девушка вместе со своим 42-летним сожителям пили алкоголь. В один момент между возлюбленными произошла ссора, и сибирячка схватилась за нож – она пырнула мужчину прямо в живот.
Пострадавший попал в больницу, а девушка на допрос. В итоге на подозреваемую завели уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде. Правоохранители разбираются в произошедшем.