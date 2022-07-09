Водитель троллейбуса душила и била головой коллегу в Новосибирске (она в больнице)

«Через некоторое время мы увидели, что два троллейбуса уже проехали мимо нас – работать. И Марина (имя изменено. - Прим. авт.) - водитель нашего транспорта - приняла решение, что она тоже может так сделать. Мы двинулись, но та, что первая сделала остановку, стала сигналить нам, намекая, что это её расписание и двигаться должна она. В итоге наш троллейбус не пропустили», - рассказала собеседница АиФ-Новосибирск.