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Posted 10 июля 2022, 09:45

Published 10 июля 2022, 09:45

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Девушка на Subaru погибла под Карасуком в Новосибирской области

Девушка на Subaru погибла под Карасуком в Новосибирской области

10 июля 2022, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владелица Subaru Legasy не справилась с управлением, автомобиль слетел с дороги, и девушка получила смертельные травмы

Вечером в субботу, 9 июля, девушка 1998 года рождения за рулем автомобиля Subaru Legasy, двигаясь по дороге в Карасукском районе, не справилась с управлением. Автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся. От полученных травм автолюбительница скончалась, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.

Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, добавили в ведомстве.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Смерть#Гибдд
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