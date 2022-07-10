Девушка на Subaru погибла под Карасуком в Новосибирской области

Вечером в субботу, 9 июля, девушка 1998 года рождения за рулем автомобиля Subaru Legasy, двигаясь по дороге в Карасукском районе, не справилась с управлением. Автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся. От полученных травм автолюбительница скончалась, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.