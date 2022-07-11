Больную раком пенсионерку-инвалида выгоняют из общежития в Новосибирске

В 2022 году весной муниципалитет выслал уведомление с требованием покинуть комнату до 6 июня. Сейчас сибирячку еще не выселили, но живет в общежитии она фактически без прав. Женщина предполагает, что в один момент к ней придут судебные приставы и выкинул все вещи на улицу.