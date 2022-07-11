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Posted 11 июля 2022, 03:45

Published 11 июля 2022, 03:45

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Дожди, похолодание и шквалистый ветер – прогноз погоды с 11 по 15 июля в Новосибирске

Дожди, похолодание и шквалистый ветер – прогноз погоды с 11 по 15 июля в Новосибирске

11 июля 2022, 03:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жара спадет из-за дождей, которые ожидаются в Новосибирске к концу недели. Специалисты онлайн-сервисов погоды составили прогноз с 11 по 15 июля.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня, 11 июля, в Новосибирске установится 27-градусная жара. Осадков не предвидится, а порывы ветра будут умеренными. На вторник, 12 июля, ожидается +28 по Цельсию, местами возможны небольшие дожди с грозами. Скорость ветра в городе достигнет 6 м/с, а в районах региона разгонится до 16 м/с/

Самый реалистичный прогноз дает Gismeteo. Так в среду, 13 июля, в областном центре ещё сохранится жара до +21 градуса, а уже на следующий день, 14 июля, похолодает до +18.

С четверга город накроет мелкий дождик, который не отступит до конца рабочей недели. А в грядущие выходные, 16 и 17 июля, обрушится ливень с порывами ветра до 13 м/с.

При этом «Яндекс.Погода» анонсирует солнечные и жаркие дни +28…+21 градусов до середины недели. Кратковременный дождь обещают лишь в пятницу, 15 июля, а на выходные облачную, но теплую погоду до +23 по Цельсию.

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