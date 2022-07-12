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Posted 12 июля 2022, 01:59

Published 12 июля 2022, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

163 тысячи мигрантов заехали в Новосибирск за последние полгода – зачем?

163 тысячи мигрантов заехали в Новосибирск за последние полгода – зачем?

12 июля 2022, 01:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из Новосибирской области уехали более 107 тысяч мигрантов, а заехали еще 163 тысячи – какая цель приезда в Россию и наш регион – ответила начальник отдела управления по вопросам миграции областного ГУ МВД России Яна Голубева.

По словам женщины, иностранцы приезжают в Россию для работы, а Новосибирск привлекает широтой строек, на которых можно потрудиться и получить хорошие деньги. Чаще всего в регион едут из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Те, кто прибыл сюда в безвизовом порядке, устраиваются на работу в клининге или найме у физических лиц, сообщает РБК. Иностранцы, приезжающие в визовом порядке трудятся в торговле, гостиничном бизнесе или сельском хозяйстве.

Напомним, ранее полицейские провели рейд по мигрантам на Хилокском рынке Новосибирска. На территории рынка удалось обнаружить больше 1,5 тысяч иностранных граждан, но в отделение полиции увезли только 87 человек.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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