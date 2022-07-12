Аферисты надурили 20-летнюю туристку – она купила билет до Новосибирска за 126 тысяч

Posted 12 июля 2022, 09:43
Published 12 июля 2022, 09:43
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным правоохранителей, 20-летняя девушка планировала приобрести билет из Абакана до Новосибирска. При покупке билета подвоха она не заметила. Но в один момент с нее сняли 126 000 рублей со счета.
Тогда россиянка написала заявление в полицию. Выяснилось, что билеты она купила на фейковом сайте-двойнике. Визуально он не отличался от оригинала. Теперь в деле разберется полиция. Возбуждено уголовное дело.