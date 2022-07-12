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Posted 12 июля 2022, 09:43

Published 12 июля 2022, 09:43

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Аферисты надурили 20-летнюю туристку – она купила билет до Новосибирска за 126 тысяч

Аферисты надурили 20-летнюю туристку – она купила билет до Новосибирска за 126 тысяч

12 июля 2022, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Девушка из села Белый Яр пострадала от мошенников – она хотела курить авиабилет до Новосибирска, но ее обманули и сняли с карты 126 тысяч рублей, о чем передают в ГУ МВД по Республике Хакасии.

По данным правоохранителей, 20-летняя девушка планировала приобрести билет из Абакана до Новосибирска. При покупке билета подвоха она не заметила. Но в один момент с нее сняли 126 000 рублей со счета.

Тогда россиянка написала заявление в полицию. Выяснилось, что билеты она купила на фейковом сайте-двойнике. Визуально он не отличался от оригинала. Теперь в деле разберется полиция. Возбуждено уголовное дело.

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