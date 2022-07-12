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Posted 12 июля 2022, 06:12

Published 12 июля 2022, 06:12

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Борьба за дочь: бывшие супруги из Новосибирска не могут поделить ребенка

Борьба за дочь: бывшие супруги из Новосибирска не могут поделить ребенка

12 июля 2022, 06:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске разведенные супруги не могут определиться, с кем останется их полуторогодовалая дочь. Муж утверждает, что мать малышки неряха и не следит даже за внешним видом своего чада.

Молодые люди познакомились 2,5 года назад на сайте знакомств – их роман стремительно развивался. Через полгода поженились, а через год у них родилась дочка. После рождения в доме семьи началась черная полоса. По словам мужчины, жена не обращала внимания на ребенка – не переодевала ее. Все по дому приходилось делать мужу. Причем оба супруга работают.

Трепета между матерью и дочкой не было. А дальше женщина и вовсе начала проявлять ревность к мужу (он часто проводил время с девочкой). Далее сибирячку поймали на изменах – ей начали приносить цветы, она поздно стала приходить домой, пишет – КП-Новосибирск.

Семья распалась. Жена требовала алименты и жилье с дочкой. Мужчина настаивал на тех же условиях. В итоге они мирно договорились и решили воспитывать девочку по очереди. Но экс-супруг утверждает, что его пассия не следит ни за домом, ни за дочкой. Сейчас ребенок находится у папы, а суд не стал возражать.

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#Общество#Новосибирск#Дети
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