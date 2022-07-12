Борьба за дочь: бывшие супруги из Новосибирска не могут поделить ребенка

Семья распалась. Жена требовала алименты и жилье с дочкой. Мужчина настаивал на тех же условиях. В итоге они мирно договорились и решили воспитывать девочку по очереди. Но экс-супруг утверждает, что его пассия не следит ни за домом, ни за дочкой. Сейчас ребенок находится у папы, а суд не стал возражать.