Неудачное возвращение: приставы поймали отца-алиментщика на вокзале под Новосибирском

Posted 12 июля 2022, 10:28
Published 12 июля 2022, 10:28
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Мужчина долгое время отказывался платить деньги экс-супруге на содержание общих детей. А после и вовсе переехал в другой город, за что попал в исполнительный розыск.
«Узнали, что мужчина собирается приехать в родной регион в гости к родителям на поезде «Москва-Красноярск». На вокзале в Татарске его вычислили и задержали», - добавили в ведомстве.
Новосибирец теперь не скоро вернется в Москву так, как ему назначили 20 часов обязательных работ. Ему грозит уголовное наказание за дальнейшую неуплату алиментов.