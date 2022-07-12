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Posted 12 июля 2022, 02:58

Published 12 июля 2022, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Пьяный отец на «ГАЗели» насмерть сбил своего годовалого сына в Новосибирске

Пьяный отец на «ГАЗели» насмерть сбил своего годовалого сына в Новосибирске

12 июля 2022, 02:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия – нетрезвый мужчина сбил на автомобиле своего ребенка. От полученных травм он скончался, передают в СУ СК по региону.

По данным следствия, все произошло на улице Рябиновая в воскресенье, 10 июля. 34-летний мужчина сбил своего сына на ГАЗели. Мальчик скончался.

Правоохранители отмечают, что отец был пьяным. Теперь на водители завели уголовное дело по статье: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ближайшее время виновнику предъявят обвинение (пока он в статусе «подозреваемый»). Также будет выбрана мера пресечения.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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