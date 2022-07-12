Пьяный отец на «ГАЗели» насмерть сбил своего годовалого сына в Новосибирске

Posted 12 июля 2022, 02:58
Published 12 июля 2022, 02:58
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным следствия, все произошло на улице Рябиновая в воскресенье, 10 июля. 34-летний мужчина сбил своего сына на ГАЗели. Мальчик скончался.
Правоохранители отмечают, что отец был пьяным. Теперь на водители завели уголовное дело по статье: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В ближайшее время виновнику предъявят обвинение (пока он в статусе «подозреваемый»). Также будет выбрана мера пресечения.