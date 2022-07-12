Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске

«Это похоже на несчастный случай, но от этого не легче. Мама в шоковом состоянии сейчас, а отец до сих пор пытается протрезветь. Он был очень пьян…У них нормальная семья, на учете в ПДН не состояла – это несчастный случай», - рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией.