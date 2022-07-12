Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске

Posted 12 июля 2022, 06:46
Published 12 июля 2022, 06:46
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Знакомые с семьей трагически погибшего ребенка рассказали, что сибиряк в этот день был пьян. Он сел за руль, чтобы переставить ГАЗель со двора частного дома на улицу. Следом за ним из дома вышел сын и угодил под колеса. Вероятно, мужчина не заметил мальчика, когда сдавал назад.
«Это похоже на несчастный случай, но от этого не легче. Мама в шоковом состоянии сейчас, а отец до сих пор пытается протрезветь. Он был очень пьян…У них нормальная семья, на учете в ПДН не состояла – это несчастный случай», - рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией.
Годовалый мальчик скончался на месте аварии от полученных травм. А по факту его гибели следователи СУ СКР Новосибирской области начали проверку.
Как уточнил журналисту источник в правоохранительных органах, в отношении отца возбуждено уголовное дело. Однако в связи с его нетрезвым состоянием, все допросы по случившемуся перенесли на другой день.