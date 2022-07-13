В Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губе

В мае этого года семья приехала из Барнаула в Новосибирск на плановую операцию малышки по исправлению односторонней расщелины неба и губы. В клинике сдали все анализы, по результатам которых врачи не выявили противопоказаний, а через 5 часов после процедуры девочка скончалась.