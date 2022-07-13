В Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губе

Posted 13 июля 2022, 06:02
Published 13 июля 2022, 06:02
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В мае этого года семья приехала из Барнаула в Новосибирск на плановую операцию малышки по исправлению односторонней расщелины неба и губы. В клинике сдали все анализы, по результатам которых врачи не выявили противопоказаний, а через 5 часов после процедуры девочка скончалась.
«Довели нашу Ангелиночку до смерти за 4 дня. Она просто перестала дышать после операции…Маму к ней не пускали, пришлось ждать выхода врачей с выходных, чтобы узнать подробности случившегося. Оказалось, причиной гибели стал сепсис», - пишут родственники погибшей малышки в группе ««ЧС54 | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
В Следственном комитете Atas.info подтвердили гибель ребенка. Пояснили, что медики своевременно не диагностировали заболевание у младенца и не оказали необходимую помощь.