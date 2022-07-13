Как рассказал мэр Анатолий Локоть, после согласования с метрополитеном, здание свяжут со станцией Гарина-Михайловского. Вероятно, это произойдет уже к началу осени. Также горожанам будет удобно переходить из него к железнодорожным станциям и междугородним автобусам.