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В Новосибирске открыли новый подземный автовокзал

13 июля 04:52
Фото: atas.info
Торжественное открытие подземного автовокзала состоялось на Гарина-Михайловского в Новосибирске 12 июля. Он соединит ЖД- и автостанцию, а также метрополитен.

Сейчас в новом подземном вокзале для пассажиров работают круглосуточные кассы. В зале есть скамейки для ожидания транспорта, буфеты и туалет.

Как рассказал мэр Анатолий Локоть, после согласования с метрополитеном, здание свяжут со станцией Гарина-Михайловского. Вероятно, это произойдет уже к началу осени. Также горожанам будет удобно переходить из него к железнодорожным станциям и междугородним автобусам.

Фото: atas.info

Стоит отметить, площадь автовокзала под землей составила 658 кв. метров. Работы обошлись в 100 тысяч рублей.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Вокзал#Транспорт
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