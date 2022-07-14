50 новых низкопольных автобусов прибыли в Новосибирск

«Когда вижу новый автобус, то буквально не хочу ехать, но старых по моему маршруту почти не осталось. С больными коленями залезть трудно, сидения высоко. Недавно была на Кузбассе, в маленьком городе, там автобусы низкопольные – сидения тоже на уровне», - рассказала в беседе с Atas.info сибирячка Ольга.