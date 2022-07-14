Неуязвимые дроны для ВС РФ создал новосибирец после смерти родного сына

Как рассказал сам мужчина, он много лет копил деньги на оплату учебы для сына. Когда ребенок Сергея трагически погиб, то денежные средства он решил потратить с умом. Новосибирец купил дроны для Вооружённых сил России на территории Донбасса и Украины.