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Posted 14 июля 2022, 03:42

Published 14 июля 2022, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Неуязвимые дроны для ВС РФ создал новосибирец после смерти родного сына

Неуязвимые дроны для ВС РФ создал новосибирец после смерти родного сына

14 июля 2022, 03:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сергей живет в Новосибирске и после смерти своего ребенка он начал помогать российской армии. Теперь он «кочует» рядом с границей Украины и меняет прошивку у квадракоптеров военных.

Как рассказал сам мужчина, он много лет копил деньги на оплату учебы для сына. Когда ребенок Сергея трагически погиб, то денежные средства он решил потратить с умом. Новосибирец купил дроны для Вооружённых сил России на территории Донбасса и Украины.

Однако на деле выяснилось, что такие дроны легко вычислить противникам. За две недели Сергей доработал систему и научился перепрошивать коптеры. Сейчас они незаметны для украинских боевиков, передает 5-tv.ru.

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#Общество#Технологии#Новосибирск#Армия#Россия
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