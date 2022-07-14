Неуязвимые дроны для ВС РФ создал новосибирец после смерти родного сына

Posted 14 июля 2022, 03:42
Published 14 июля 2022, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Как рассказал сам мужчина, он много лет копил деньги на оплату учебы для сына. Когда ребенок Сергея трагически погиб, то денежные средства он решил потратить с умом. Новосибирец купил дроны для Вооружённых сил России на территории Донбасса и Украины.
Однако на деле выяснилось, что такие дроны легко вычислить противникам. За две недели Сергей доработал систему и научился перепрошивать коптеры. Сейчас они незаметны для украинских боевиков, передает 5-tv.ru.