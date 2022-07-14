atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2022, 13:03

Published 14 июля 2022, 13:03

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

14 июля 2022, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, есть ли нарушения прав жителей Новосибирска, которые живут между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками. Ранее горожане пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку.

Новосибирцы обратились в СК РФ с жалобой на мусорный полигон «Левобережный». Уже не раз встречались предположения, что на объекте нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, которые негативно влияют на природу.

Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам
Узнать подробнее

После этого Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области начать проверку по этому обращению и подготовить доклад. Исполнение этого поручения стоит на контроле в центральном аппарате СК.

Напомним, в пригороде Новосибирска на левом берегу Оби планируется строительство большого мусорного полигона, который будет расположен рядом с населенными пунктами.

Материалы по теме
В Новосибирске перенесут остановку трамвая ТГ «Левобережный»Жители Малыгина в панике из-за вечного пожара у Левобережного полигона в НовосибирскеКакие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозит
#Общество#Новосибирск#Мусор#Мусорная концессия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика