Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

Posted 14 июля 2022, 13:03
Published 14 июля 2022, 13:03
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Новосибирцы обратились в СК РФ с жалобой на мусорный полигон «Левобережный». Уже не раз встречались предположения, что на объекте нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, которые негативно влияют на природу.
После этого Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области начать проверку по этому обращению и подготовить доклад. Исполнение этого поручения стоит на контроле в центральном аппарате СК.
Напомним, в пригороде Новосибирска на левом берегу Оби планируется строительство большого мусорного полигона, который будет расположен рядом с населенными пунктами.