Регионы могут потерять часть бюджета из-за нового законопроекта о рекламе

Posted 14 июля 2022, 18:48
Published 14 июля 2022, 18:48
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Артем Кирьянов предложил предоставить единственному оператору право контроля за рекламой на щитах и интернет-площадках для объявлений от частных лиц. Если эти изменения все-таки утвердят, то новый закон «О рекламе» позволит контролирующей организации монополизировать рынок наружной рекламы.
Специалисты из сферы рекламного бизнеса и экономики отмечают, что весь российский рынок рекламы вследствие таких новшеств может претерпеть необратимые изменения, пишет lenta.ru.
Из информации пояснительной записки к законопроекту следует, что его целью названа «защита национальных интересов РФ». Артем Кирьянов решил, что, изменив действующее на данный момент в сфере рекламы законодательство, власти смогут обеспечить всем равные права в организации цифровых рекламных кампаний. Однако же об оказании помощи отраслевым направлениям, а также о программах развития сферы рекламы в законе не сообщается. Данным фактом в равной степени озадачены как специалисты в области рекламы, так и другие участники рынка.
Новый закон предполагает проведение отбора среди претендентов на монополию из нескольких негосударственных коммерческих предприятий и наделение победителя уникальными правами на создание и использование рекламных площадей на всей территории РФ на срок от 30 лет.
Известно, что по новым правилам предприятию даже не потребуется оформление разрешения от региональных администраций. Компания будет обладать безусловным правом размещения объектов рекламы в любом месте, перспективном для себя с финансовой точки зрения. Не составят исключение даже площадки, ранее принадлежащие иным операторам.
В случае окончательного одобрения резонансного проекта административные власти регионов потеряют право влиять на внешний облик отечественных городов и сел. Кроме прочего, региональная бюджетная казна потеряет огромные суммы, поскольку единый рекламный оператор сможет производить установку своих конструкций без торгов. По прогнозам специалистов, законопроект только за первые годы принесет регионам России убытки в десять млрд руб. и более. И кроме этого, установка конструкций, игнорирующих ГОСТы, вызовет постоянное возникновение аварийных ситуаций, способных серьезно угрожать жизни и здоровью россиян.
По информации о проекте нового закона о рекламе, на территории нашей страны весь рекламный бизнес сосредоточится в руках одного монопольного оператора. Региональные администрации лишатся доходов от аренды площадей, от налогообложения на прибыль, а также понесут потери по УСН и НДФЛ. Это произойдет по причине того, что новая регулирующая организация будет зарегистрирована на территории столичного региона. Помимо прочего, установление информационных щитов социальной̆ рекламы районных администраций на конструкциях единого оператора будет, без сомнения, затруднено.
Представители рекламного бизнеса стремятся проявить настойчивость и добиться отклонения шокирующего законопроекта, поскольку, согласно мнению большинства, он игнорирует интересы не только сферы рекламы в целом, но и всего государства, и всех россиян.