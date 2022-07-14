atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2022, 01:54

Published 14 июля 2022, 01:54

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Самолёт из Новосибирска не приземлялся в Санкт-Петербурге из-за воздушных шаров

Самолёт из Новосибирска не приземлялся в Санкт-Петербурге из-за воздушных шаров

14 июля 2022, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самолет из Новосибирска не с первого раза приземлился в аэропорту Пулково. Пилот принял воздушные шары за парашютиста. Об этом информирует Телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 12 июля в Санкт-Петербурге. Экипаж самолета передал информацию диспетчеру, что парашютист пересекает взлетную полосу. Тогда борт был отправлен на второй круг.

Выяснилось, что за парашютиста приняли пролетающие воздушные шары. В результате рейс прибыл с задержкой.

Напомним, ранее россиянка хотела купить билет на самолет, но ее обманули на 126 тысяч рублей. Девушка приобрела билет на мошенническом сайте.

Материалы по теме
Самолеты начнут летать из Новосибирска в Горно-Алтайск с 23 июляКак молоко: Новосибирск накрыло густым туманом 7 июля (не смогли сесть даже самолеты)Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля
#Транспорт#Город#Новосибирск#Аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика