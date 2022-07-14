Самолёт из Новосибирска не приземлялся в Санкт-Петербурге из-за воздушных шаров

Posted 14 июля 2022, 01:54
Published 14 июля 2022, 01:54
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Инцидент произошел 12 июля в Санкт-Петербурге. Экипаж самолета передал информацию диспетчеру, что парашютист пересекает взлетную полосу. Тогда борт был отправлен на второй круг.
Выяснилось, что за парашютиста приняли пролетающие воздушные шары. В результате рейс прибыл с задержкой.
Напомним, ранее россиянка хотела купить билет на самолет, но ее обманули на 126 тысяч рублей. Девушка приобрела билет на мошенническом сайте.