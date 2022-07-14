Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

На следующий день водитель с сыном и инспектором ДПС пришел в больницу и начал категорически отрицать свою вину. Со слов мужчины, женщину сбил другой автомобиль, но после, пешехода окинуло на его машину. Теперь дочка потерпевшей разыскивает свидетелей аварии.