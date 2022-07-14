Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

Posted 14 июля 2022, 03:17
Published 14 июля 2022, 03:17
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Как рассказала дочка потерпевшей, инцидент произошел на перекрестке улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Водитель в возрасте на красной машине Renault Kadjar задавил женщину, которая шла по пешеходному переходу. В итоге автомобилист сам отвез пострадавшую в больницу. У сибирячки диагностировали сотрясение мозга.
На следующий день водитель с сыном и инспектором ДПС пришел в больницу и начал категорически отрицать свою вину. Со слов мужчины, женщину сбил другой автомобиль, но после, пешехода окинуло на его машину. Теперь дочка потерпевшей разыскивает свидетелей аварии.