atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2022, 03:17

Published 14 июля 2022, 03:17

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

14 июля 2022, 03:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
12 июля рядом с Павловским сквером произошло ДТП – там водитель сбил пешехода. Теперь виновник отрицает свою вину, а пострадавшая лежит в больнице с сильными головными болями.

Как рассказала дочка потерпевшей, инцидент произошел на перекрестке улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Водитель в возрасте на красной машине Renault Kadjar задавил женщину, которая шла по пешеходному переходу. В итоге автомобилист сам отвез пострадавшую в больницу. У сибирячки диагностировали сотрясение мозга.

На следующий день водитель с сыном и инспектором ДПС пришел в больницу и начал категорически отрицать свою вину. Со слов мужчины, женщину сбил другой автомобиль, но после, пешехода окинуло на его машину. Теперь дочка потерпевшей разыскивает свидетелей аварии.

Материалы по теме
Четыре человека в больнице: в Новосибирске произошло жёсткое ДТПВ Новосибирской области за шесть месяцев более 1000 человек пострадали в ДТП17-летняя девушка погибла в жёстком массовом ДТП с такси в центре Новосибирска
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика