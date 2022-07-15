Грустная пенсионерка опоздала на электричку в Новосибирске – её подвез экипаж ГИБДД

Инспектор Валерий Денисов и младший лейтенант Виктор Кляченков решили помочь сибирячке и довезти до конечной остановки. Там она села на автобус и поехала домой. Женщина выразила благодарность ее спасителям. В соцсетях она написала спасибо за отзывчивость и человечность.