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Posted 15 июля 2022, 12:03

Published 15 июля 2022, 12:03

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Грустная пенсионерка опоздала на электричку в Новосибирске – её подвез экипаж ГИБДД

Грустная пенсионерка опоздала на электричку в Новосибирске – её подвез экипаж ГИБДД

15 июля 2022, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске помогли пожилой женщине уехать домой. Как это было – рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел поздно вечером. Пенсионерка опоздала на последнюю электричку на ж/д станции «Издревая». Грустную женщину заметил экипаж ДПС. Полицейские узнали, почему женщина стоит с тяжелыми сумками - ей было плохо.

Инспектор Валерий Денисов и младший лейтенант Виктор Кляченков решили помочь сибирячке и довезти до конечной остановки. Там она села на автобус и поехала домой. Женщина выразила благодарность ее спасителям. В соцсетях она написала спасибо за отзывчивость и человечность.

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#Общество#Новосибирск
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