Грустная пенсионерка опоздала на электричку в Новосибирске – её подвез экипаж ГИБДД

Posted 15 июля 2022, 12:03
Published 15 июля 2022, 12:03
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Инцидент произошел поздно вечером. Пенсионерка опоздала на последнюю электричку на ж/д станции «Издревая». Грустную женщину заметил экипаж ДПС. Полицейские узнали, почему женщина стоит с тяжелыми сумками - ей было плохо.
Инспектор Валерий Денисов и младший лейтенант Виктор Кляченков решили помочь сибирячке и довезти до конечной остановки. Там она села на автобус и поехала домой. Женщина выразила благодарность ее спасителям. В соцсетях она написала спасибо за отзывчивость и человечность.