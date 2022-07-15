Выплата 10000 рублей школьникам на сборы к учебе к 1 сентября 2022: последние новости

Правительства РФ пока не анонсировало пособия для школьников, но с учетом известных событий – есть шанс, что скоро о ней объявят. Президент заявил об этой выплате в июле 2021 года на экономическом форуме, а оформлять её начали родители уже со 2 августа. К тому, же тогда Владимир Путин упомянул, что семьи будут получать поддержку от государства ежемесячно и ежегодно. Для этого он приказал создать целую систему материальной помощи.