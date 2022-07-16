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Posted 16 июля 2022, 11:31

Published 16 июля 2022, 11:31

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Мужчина в Новосибирске запульнул стеклянную бутылку с окна многоэтажки в прохожих

Мужчина в Новосибирске запульнул стеклянную бутылку с окна многоэтажки в прохожих

16 июля 2022, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Октябрьском районе Новосибирска неизвестный кинул на прохожих бутылку. Информацию сообщили Atas.info свидетели .

По словам очевидцев, инцидент произошел 15 июля на улице Толстого. У дома №3 мужчина бросил стеклянную бутылку – под окнами шли люди.

«Какой-то явно неадекватный человек скинул стеклянную немаленькую бутылку водки. Бутылка упала прям за спину, успели отскочить», - рассказали новосибирцы.

С какой мыслью человек выкидывал бутылку – не понятно. А вот люди знатно испугались повторного падения.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестные выкинули кота с 17-го этажа. Животное погибло.

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