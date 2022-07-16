Мужчина в Новосибирске запульнул стеклянную бутылку с окна многоэтажки в прохожих

Posted 16 июля 2022, 11:31
Published 16 июля 2022, 11:31
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По словам очевидцев, инцидент произошел 15 июля на улице Толстого. У дома №3 мужчина бросил стеклянную бутылку – под окнами шли люди.
«Какой-то явно неадекватный человек скинул стеклянную немаленькую бутылку водки. Бутылка упала прям за спину, успели отскочить», - рассказали новосибирцы.
С какой мыслью человек выкидывал бутылку – не понятно. А вот люди знатно испугались повторного падения.
Напомним, ранее в Новосибирске неизвестные выкинули кота с 17-го этажа. Животное погибло.